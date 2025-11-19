आंध्र प्रदेश पुलिस ने तबाह किया माड़वी हिड़मा का नेटवर्क, सात माओवादी ढेर; 50 गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात माओवादियों को मार गिराया और 50 को गिरफ्तार किया है। मारे गए माओवादियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई वरिष्ठ माओवादी नेता और माडवी हिडमा के करीबी सदस्य शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और माओवादियों के बीच हुई गोलीबारी में सात माओवादी मारे गए। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कृष्णा, एलुरु, NTR विजयवाड़ा, काकीनाडा और डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिलों से 50 CPI (माओवादी) ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है, जिससे संगठन के साउथ बस्तर और दंडकारण्य नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।
आंध्र प्रदेश पुलिस बताया कि हिरासत में लिए गए माओवादियों में सीनियर माओवादी लीडर, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन ऑपरेटिव्स और हथियारबंद प्लाटून मेंबर, पार्टी मेंबर शामिल हैं, जिनमें से कई CPI माओवादी पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा से करीब से जुड़े थे।
सात माओवादी ढेर
अमरावती पुलिस ने बताया कि बुधवार को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली में हुई गोलीबारी में सात माओवादी मारे गए। AP इंटेलिजेंस के ADG महेश चंद्र लड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगलवार के ऑपरेशन के दौरान अब तक सात माओवादी मारे गए हैं। मरने वालों में तीन महिला माओवादी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की पहचान मेतुरी जोखा राव उर्फ शंकर के रूप में हुई है। बाकी मारे गए माओवादियों के पहचान का काम चल रहा है।
अधिकारी ने शुरुआती जानकारी के आधार पर कहा कि श्रीकाकुलम का रहने वाला शंकर आंध्र ओडिशा बॉर्डर (AOB) का इंचार्ज (ACM) था और टेक्निकल चीजों, हथियार बनाने, कम्युनिकेशन में स्पेशलिस्ट था। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)
