जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में हिंसा का लगाया आरोप, दोबारा मतदान कराने की मांग

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के 92 शहरी स्थानीय निकायों में रविवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस चुनावी प्रक्रिया में राज्य भर के 13 नगर निगम और 79 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के कुल 11378 मतदान केंद्रों पर करीब 99.36 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्यभर में 36000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुबह मतदान शुरू होने के बाद शुरुआती दो घंटों में मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया और करीब 20 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो जाएगी। इन स्थानीय निकाय चुनावों के वोटों की गिनती 3 नवंबर को की जाएगी। पुलिवेंदुला में तनाव पर जगन ने उठाए गंभीर सवाल पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के गृह क्षेत्र पुलिवेंदुला में मतदान के दौरान भारी राजनीतिक तनातनी देखने को मिली। जगन मोहन रेड्डी ने सत्तारूढ़ तेदेपा नीत एनडीए पर बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने-धमकाने और पुलिस की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में वाईएसआरसीपी के पोलिंग एजेंटों और महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं तथा उनके एजेंटों को मतदान केंद्रों में जाने से रोका जा रहा है। जगन ने आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गड़बड़ी वाले बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की। हेलिकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति न मिलने का आरोप मतदान करने जा रहे जगन मोहन रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिवेंदुला पहुंचते समय उनके हेलिकॉप्टर को अंतिम समय में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते हेलिकॉप्टर को करीब 20 मिनट तक हवा में चक्कर काटना पड़ा और अंततः आपातकालीन स्थिति में लैंडिंग करनी पड़ी।

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर 'इंडी' गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए जगन ने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। तेदेपा और एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों में व्यापक सुधारों की मांग की।