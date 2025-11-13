Language
    लैपटॉप, बैटरियां और गैजेट्स... 14 साल की दिया लोपा ने 10 देशों तक पहुंचा दिया 'कबाड़ हटाओ' कैंपेन 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    हैदराबाद की 14 वर्षीय दिया लोपा ने ई-कचरे के खिलाफ एक अनूठा अभियान चलाया है, जो अब 10 देशों तक फैल गया है। सड़क किनारे ई-कचरा देखकर प्रेरित होकर, उन्होंने स्कूल और कॉलोनियों से इसे इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को जागरूक किया। पिछले 3 सालों में, उन्होंने 10 हजार किलोग्राम से ज्यादा ई-कचरा इकट्ठा किया है और 5 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

    Hero Image

    ई-वेस्ट को लेकर जागरूकता अभियान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 14 साल की दिया लोपा ने देश की उस युवा सोच को दिखाया है जो पर्यावरण को सुरक्षित करने में लगी है। ई-वेस्ट को लेकर दिया ने एक अभियान चलाया है, जो अब 10 देशों तक पहुंच गया है।

    दरअसल, एक दिन दिया ने सड़क के किनार टूटे लैपटॉप, बैटरियां और गैजेट्स देखे, जिसे देखकर वह ठिठक गईं। उन्होंने इसके दुष्प्रभावों के बारे में क्लास में पढ़ रखा था। इसके बाद उन्होंने स्कूल और पास की कॉलोनियों से ऐसी डिवाइस इकट्ठी करना शुरू कर दिया और लोगों को ईवेस्ट के बारे में बताना शुरू किया। इतना ही नहीं इस्तेमाल करने लायक गैजेट्स को फिर से ठीक करना शुरू कर दिया।

    और बन गया एक बड़ा आंदोलन

    देखते-देखते ही दिया की यह पहल एक बड़े आंदोलन में बदल गई। पिछले 3 साल में उन्होंने 10 हजार किलोग्राम से ज्यादा ई-वेस्ट इकट्ठा किया है। 5 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया। अब उनके साथ दस देशों से 150 से ज्यादा वॉलंटियर जुड़े हैं।

