'युवाओं का दिमाग...' 8 साल की बच्ची से नाबालिगों द्वारा दुष्कर्म मामले पर भड़के डिप्टी सीएम पवन कल्याण

पवन कल्याण ने कहा कि इस मामले में स्कूल स्तर पर ही कड़ी सजा के साथ निपटा जाएगा, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को युवाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए।

#WATCH | On 8-year-old girl gang-raped and murdered by her school seniors aged 12 and 13, Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, "It was a deep shock for me, reading about it. Even the perpetrators are minor. That is quite disturbing for me. It is not about physical… pic.twitter.com/lgJtfUUA2i— ANI (@ANI) July 12, 2024