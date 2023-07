Andhra Pradesh: CM जगन मोहन रेड्डी PM और शाह से करेंगे मुलाकात, राज्य के लंबित मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य से संबंधित लंबित मुद्दों को उठाने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है। उन्होंने बताया कि रेड्डी के अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करने की उम्मीद है।

CM जगन मोहन रेड्डी PM और शाह से करेंगे मुलाकात

Your browser does not support the audio element.

अमरावती, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य से संबंधित लंबित मुद्दों को उठाने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है। उन्होंने बताया कि रेड्डी के अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित अनसुलझे और लंबित मुद्दों पर दबाव बनाने के लिए पीएम और एचएम से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता और तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू ने भी पिछले महीने अमित शाह और नड्डा से मुलाकात की थी। हालाँकि बैठक का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Edited By: Versha Singh