आंध्र प्रदेश में टला बड़ा हादसा, बस में आग लगने पर ड्राइवर ने किया ये काम; यात्री कर रहे तारीफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में बस हादसे कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कुरनूल में बस में आग लगने से 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ताजा मामला गुरुवार सुबह पार्वतीपुरम मन्यम जिले से सामने आ रहा है। जहां ओडिशा जा रही एक सरकारी बस में आग लग गई। हालांकि, ड्राइवर की सतर्कता के वजह से बड़ा हादसा टल गया।

दरअसल, आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले में सुनकी घाट रोड से जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस ओड़िशा जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर की सतर्कता ने 10 यात्रियों की जान बचा ली। जिससे बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर के इस सतर्कता की यात्री तारीफ कर रहे हैं। जिसकी वजह से वे सुरक्षित हैं।

किसी के हताहत की कोई खबर नहीं पार्वतीपुरम मन्यम जिले की सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अंकिता सुराना ने पीटीआई को बताया कि ओडिशा जा रही आरटीसी बस में आज सुबह सुनकी घाट रोड से गुजरते समय आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

एएसपी अंकिता सुराना के अनुसार, बस के ड्राइवर ने बताया कि इंजन में चिंगारी लगने से आग लगी, संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, हालांकि अभी आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। बस पहाड़ी पर चढ़ रही थी, तभी अचानक रुक गई। उन्होंने बताया कि इंजन की जांच करने पर ड्राइवर ने आग देखी और तुरंत यात्रियों को सूचित किया, जो तुरंत नीचे उतर गए।