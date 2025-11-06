Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आंध्र प्रदेश में टला बड़ा हादसा, बस में आग लगने पर ड्राइवर ने किया ये काम; यात्री कर रहे तारीफ

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले में ओडिशा जा रही एक सरकारी बस में आग लग गई। ड्राइवर की सतर्कता से 10 यात्रियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    आंध्र प्रदेश में सरकारी बस में लगी आग (फोटो सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में बस हादसे कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कुरनूल में बस में आग लगने से 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ताजा मामला गुरुवार सुबह पार्वतीपुरम मन्यम जिले से सामने आ रहा है। जहां ओडिशा जा रही एक सरकारी बस में आग लग गई। हालांकि, ड्राइवर की सतर्कता के वजह से बड़ा हादसा टल गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले में सुनकी घाट रोड से जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस ओड़िशा जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर की सतर्कता ने 10 यात्रियों की जान बचा ली। जिससे बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर के इस सतर्कता की यात्री तारीफ कर रहे हैं। जिसकी वजह से वे सुरक्षित हैं।

    किसी के हताहत की कोई खबर नहीं

    पार्वतीपुरम मन्यम जिले की सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अंकिता सुराना ने पीटीआई को बताया कि ओडिशा जा रही आरटीसी बस में आज सुबह सुनकी घाट रोड से गुजरते समय आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    एएसपी अंकिता सुराना के अनुसार, बस के ड्राइवर ने बताया कि इंजन में चिंगारी लगने से आग लगी, संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, हालांकि अभी आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। बस पहाड़ी पर चढ़ रही थी, तभी अचानक रुक गई। उन्होंने बताया कि इंजन की जांच करने पर ड्राइवर ने आग देखी और तुरंत यात्रियों को सूचित किया, जो तुरंत नीचे उतर गए।

    आग लगने के कारण की जांच जारी

    पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। सुराना ने बताया कि आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच चल रही है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 'नशेबाज बाइक राइडर, फ्रॉड ड्राइवर', कुरनूल बस अग्निकांड की कहानी के वो किरदार जिनकी वजह से 20 लोग जिंदा जलकर मर गए