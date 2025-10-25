बस से कूदा और फिर... कुरनूल अग्निकांड में ड्राइवर ने पुलिस को क्या-क्या बताया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुरनूल बस हादसे में 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस दर्दनाक बस हादसे की जांच जारी है। जांच के दौरान पुलिस ने बस के ड्राइवर और सहायक को हिरासत में ले लिया है। जिसने आग लगने के बाद बस से कुदकर अपनी जान बचा ली थी। आइए जानते हैं बस ड्राइवर ने पुलिस को इस भयावह हादसे को लेकर क्या कुछ बताया...?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जैसे ही आग लगी और बस रुकी, ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया और उसका सहायक कूदकर बाहर आ गया। लेकिन उसे इस भयावह आग का अंदाजा नहीं था। इसके बाद उसने बस के निचले हिस्से में आगे और पीछे के पहियों के बीच लगेज रैक में सो रहे अतिरिक्त ड्राइवर को जगाया।

एसपी विक्रांत पाटिल ने बताया कि जब ड्रआवर को एहसास हुआ कि वे गाड़ी में घुस नहीं सकते, तो चालकों ने मिलकर टायर बदलने वाली रॉड से खिड़कियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, जिससे कुछ यात्री आग से बच निकलने में कामयाब हो गए।

डर से भाग गया ड्राइवर उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने कुछ और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए, जबकि कुछ अन्य शीशे घबराए हुए यात्रियों ने अंदर से तोड़ दिए। हालांकि, आग भड़कती रही और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे डरे हुए लक्ष्मैया मौके से भाग गए।

ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया पुलिस ने ड्राइवर और उसके सहयोगी को शुक्रवार दोपहर कुरनूल से हिरासत में लिया। उन्हें इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पुलिस ने लक्ष्मैया पर लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है।