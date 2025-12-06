माओवादी मुठभेड़ स्थल पर गए छात्रों से आंध्र पुलिस ने की पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अल्लूरी सीतारामराजू जिले में माओवादियों से हुए मुठभेड़ वाले स्थल पर जाने वाले आठ छात्रों से पूछताछ की। ये उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों के छात्र हैं। बाद में सभी सभी को जाने दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑपरेशन संभव के तहत पुलिस ने जिले के मारेदुमिल्ली मंडल में दो दिनों में 13 माओवादियों को मार गिराया। अल्लूरी सीतारामराजू जिले के पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया, ''छात्रों को हिरासत में नहीं लिया गया। आगे किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उनकी जांच की गई।''