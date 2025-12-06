Language
    माओवादी मुठभेड़ स्थल पर गए छात्रों से आंध्र पुलिस ने की पूछताछ

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश पुलिस ने अल्लूरी सीतारामराजू जिले में माओवादी मुठभेड़ स्थल पर जाने वाले आठ छात्रों से पूछताछ की, जिनमें उस्मानिया और हैदराबाद विश्वविद्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    आंध्र पुलिस ने की पूछताछ। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अल्लूरी सीतारामराजू जिले में माओवादियों से हुए मुठभेड़ वाले स्थल पर जाने वाले आठ छात्रों से पूछताछ की। ये उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों के छात्र हैं। बाद में सभी सभी को जाने दिया गया।

    ऑपरेशन संभव के तहत पुलिस ने जिले के मारेदुमिल्ली मंडल में दो दिनों में 13 माओवादियों को मार गिराया। अल्लूरी सीतारामराजू जिले के पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया, ''छात्रों को हिरासत में नहीं लिया गया। आगे किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उनकी जांच की गई।''

    छात्रों ने पुलिस के साथ सहयोग किया। हालांकि, छात्रों ने अपने परिवार के सदस्यों का संपर्क विवरण साझा करने से इन्कार कर दिया।

    बरदार ने कहा, ''हमें जानकारी मिली है कि ओडिशा सीमा पर भारी हलचल है।'' उन्होंने कहा कि माओवाद के खिलाफ अभियान चला रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच झगड़ा हो गया था।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)