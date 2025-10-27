आंध्र, ओडिशा- बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद... कब और कहां टकराएगा साइक्लोन मोंथा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइक्लोन मोंथा के 28 अक्टूबर की शाम या रात तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है और इसके मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर जाएगा। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को दी।

मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना गहरा दबाव 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसके बाद ये 28 अक्टूबर को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ऐसे में जानते हैं इसके बारे में डिटेल-

साइक्लोन मोंथा कब और कहां आएगा? चक्रवात के ओडिशा के मलकानगिरी से लगभग 200 किमी. दूर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति 100 किमी. प्रति घंटा रह सकती है। आने वाली आपदा का असर 15 जिलों पर पड़ेगा, जिनमें से आठ में बहुत ज्यादा बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।