आंध्र, ओडिशा- बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद... कब और कहां टकराएगा साइक्लोन मोंथा?
चक्रवात 'मोंथा' के 28 अक्टूबर तक गंभीर तूफान में बदलने की आशंका है, जिससे आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच खतरा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने दबाव को चक्रवात में बदलने की जानकारी दी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे 15 जिलों में असर पड़ने की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइक्लोन मोंथा के 28 अक्टूबर की शाम या रात तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है और इसके मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर जाएगा। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को दी।
मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना गहरा दबाव 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसके बाद ये 28 अक्टूबर को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ऐसे में जानते हैं इसके बारे में डिटेल-
साइक्लोन मोंथा कब और कहां आएगा?
चक्रवात के ओडिशा के मलकानगिरी से लगभग 200 किमी. दूर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति 100 किमी. प्रति घंटा रह सकती है। आने वाली आपदा का असर 15 जिलों पर पड़ेगा, जिनमें से आठ में बहुत ज्यादा बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
इसके अलावा, मोंथा चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, इन जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है:
रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और माहे: 27–28 अक्टूबर
तटीय कर्नाटक: 26–28 अक्टूबर
तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: 26–30 अक्टूबर
तेलंगाना और ओडिशा: 27–30 अक्टूबर
छत्तीसगढ़: 27–30 अक्टूबर
इन जगहों पर होगा तूफान का असर
आंध्र प्रदेश: काकिनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम
ओडिशा: गोपालपुर के पास असर
तमिलनाडु: चेन्नई से दूर, लेकिन सतर्क रहने की सलाह
