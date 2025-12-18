Mumbai: अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सभी कार्यवाही को रोक जांच शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। धमकी के तुरंत बाद प्रशासन एक्शन में आया और कोर्ट की सभी कार्यवाही रोक दी गईं।

इसके तुरंत बाद लोगों को कोर्टरूम और परिसर से बाहर निकाल दिया गया। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। मुंबई पुलिस ने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)