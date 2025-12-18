Language
    Mumbai: अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सभी कार्यवाही को रोक जांच शुरू

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट की सभी कार्यवाही रोक दी गई है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव स ...और पढ़ें

    अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। धमकी के तुरंत बाद प्रशासन एक्शन में आया और कोर्ट की सभी कार्यवाही रोक दी गईं।

    इसके तुरंत बाद लोगों को कोर्टरूम और परिसर से बाहर निकाल दिया गया। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। मुंबई पुलिस ने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

    नोट: इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।