Mia Khalifa: धार्मिक उत्सव की होर्डिंग में लगी मिया खलीफा की फोटो, सिर पर रखे दिखीं दूध का बर्तन; यहां का है मामला

यह भी पढ़ें: मिया खलीफा ने साढ़े ₹5 लाख की ड्रेस पहन 'लचकाई' कमर, फैंस के उड़े होश!

Kuruvimalai, Tamil Nadu: An image of Mia Khalifa was used on a hoarding for the Aadi Perukku festival carrying a traditional milk vessel. Magaral Police Station removed the hoarding pic.twitter.com/xYRcuJqIOb— IANS (@ians_india) August 8, 2024