Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    डिजिटल अरेस्ट कर 81 साल के बुजुर्ग से ठगे 7 करोड़ रुपए, मुंबई पुलिस बनकर किया ब्लैकमेल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:13 PM (IST)

    एक 81 वर्षीय बुजुर्ग को "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी में 7.12 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। साइबर धोखेबाजों ने मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर उन्हें ड्रग तस्कर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिजिटल अरेस्ट कर 81 साल के बुजुर्ग से ठगे 7 करोड़ रुपए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ''डिजिटल अरेस्ट'' की धोखाधड़ी में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग को 7.12 करोड़ रुपये हड़पे गए हैं। साइबर धोखेबाजों ने मुंबई पुलिस के अफसरों के रूप में बुजुर्ग को धमकी दी कि वह एक ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल हैं और ''सत्यापन'' के बहाने उनसे यह राशि वसूली गई।

    पुलिस ने बताया कि साइबर धोखेबाजों ने पिछले साल 27 अक्टूबर को पीड़ित को फोन कर दावा किया कि वे एक कूरियर कंपनी से हैं और बताया कि उसके नाम से मुंबई से थाईलैंड एक पार्सल भेजा गया था, जिसमें एमडीएमए नशीला पदार्थ, पासपोर्ट और कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पाए गए थे। उन्होंने पार्सल को रोका और मामले को मुंबई पुलिस को भेज दिया।

    एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक अन्य कॉलर ने बाद में मुंबई पुलिस के अधिकारी के रूप में उन्हें फोन किया और आरोप लगाया कि वह एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के रैकेट में शामिल हैं। अपने बैंक खाता विवरण और निवेशों के सत्यापन के बहाने कॉलर ने उनसे कहा कि वह उन्हें दिए गए खातों में राशि ट्रांसफर करें ताकि वह ''मामले से बाहर आ सके'' और यदि वह निर्दोष पाए जाते हैं तो उनकी रकम वापस की जाएगी।

    पीड़ित को इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा गया। बुजुर्ग ने दो महीने में 7.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। अपराधियों ने उनसे फिर 1.2 करोड़ रुपये मांगे। फिर उन्होंने 30 दिसंबर को तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी) से संपर्क कर एक मामला दर्ज कराया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)