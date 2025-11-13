Language
    सिर पर पाइप से मारा, दोनों पैर काटे... पत्नी से चल रहा था विवाद, सुलह कराने गए 60 साल शख्स को साले ने उतारा मौत के घाट

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    गुजरात में 60 वर्षीय व्यक्ति की उसके साले ने बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक अपनी बहन और उसके पति के बीच विवाद को सुलझाने गया था। आरोपी ने पाइप से सिर पर वार किया और पैर काट दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

    दिनेश सोलंकी 35 साल से रतन नाम की महिला से शादीशुदा थे और तीन बेटों के पिता थे। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली जिले में 60 साल के दिनेश सोलंकी को उनकी पत्नी के पांच सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से दोनों पैर काटकर मौत के घाट उतार दिया। यह खौफनाक वारदात मंगलवार शाम अमरेली जिले के अर्जनसुख गांव में हुई। घटना से पहले दिनेश अपनी पत्नी से सुलह करने उसके रिश्तेदारों से मिलने गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल दिनेश को पहले अमरेली सिविल अस्पताल और फिर राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।

    दिनेश सोलंकी 35 साल से रतन नाम की महिला से शादीशुदा थे और तीन बेटों के पिता थे। करीब एक महीने पहले पत्नी से झगड़े के बाद वे घर छोड़कर चले गए थे। सुलह की कोशिश में मंगलवार को वे अपनी भांजी मनीषा के घर पहुंचे, जो वडिया तहसील के अर्जनसुख गांव में रहती हैं।

    सुलह की बातचीत बनी मौत का कारण

    मनीषा ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि शाम साढ़े छह बजे सुलह कराने के लिए दो साले कांजी सावलिया और हाकू सावलिया पहुंचे। बातचीत चल ही रही थी कि मनीषा का पति चाय-नाश्ता लाने बाहर चला गया। तभी बात बिगड़ी और हाकू ने फोन करके बाकी भाइयों को बुला लिया।

    फोन के बाद नानू, बाघा, जादव और तीन अज्ञात लोग वहां पहुंच गए। बाघा के हाथ में लोहे की पाइप थी और जादव के पास कुल्हाड़ी थी। सभी अंदर घुसे और बाघा ने दिनेश के सिर पर पाइप से जोरदार वार किया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े।

    हमलावरों ने नहीं दिखाई कोई रहम

    कांजी और हाकू बाहर पहरा देने लगे, जबकि बाकी लोगों ने दिनेश को दबोच लिया। जादव और अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से उनके दोनों पैर काट डाले। मनीषा मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। हमलावर एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। घायल हालत में दिनेश को तुरंत अमरेली सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें राजकोट रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई।

    पुलिस ने शुरू की छानबीन

    डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चिराग देसाई ने बताया कि दिनेश और उनकी पत्नी के बीच एक महीने से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वे घर छोड़कर चले गए थे। सुलह की बातचीत के दौरान पत्नी के भाइयों ने सिर पर पाइप से वार किया और पैरों पर घातक चोटें पहुंचाईं।

    वडिया पुलिस ने कांजी, हाकू, नानू, बाघा, जादव और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और आरोपी भाइयों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि हमला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है।

