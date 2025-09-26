'बंगाल में ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए', शाह ने कोलकाता में मां दुर्गा से की प्रार्थना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने बंगाल में ऐसी सरकार की कामना की जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर सके। शाह ने दुर्गा पूजा की शुरुआत में बारिश और बिजली के करंट से हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां उत्तर कोलकाता के प्रसिद्ध संतोष मित्रा स्क्वायर के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर इस बार अपना पंडाल बनाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में शाह ने कहा कि मैंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए।हमारा बंगाल बंगाल का गौरव वापस लौटे और कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर के कल्पना का बंगाल का हम निर्माण कर पाए।

समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किया याद शाह ने दुर्गा पूजा की शुरुआत में कोलकाता व आसपास के जिलों में भारी बारिश से हुई तबाही व बिजली के करंट से मारे गए 10 से अधिक लोगों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री ने कहा कि मैं और पूरा भाजपा परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं।

शाह ने बंगाल व देश की समग्र जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रि में नौ दिन का पूजा उत्सव सिर्फ बंगाल व भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचारित हुआ है। बंगाल में दुर्गा पूजा की इस महान परंपरा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। नौ दिन तक बंगाल में हर व्यक्ति शक्ति पूजा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं।

शाह ने इस अवसर पर शिक्षाविद् व महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी उनकी जयंती पर याद किया। शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा व समाज सुधार के क्षेत्र में बंगाल व देश के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

महान समाज सुधारक व शिक्षाविद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जी ने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और कुप्रथा मुक्त समाज निर्माण के लिए आजीवन कार्य किए। अनेक भाषाओं के विद्वान विद्यासागर जी शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। pic.twitter.com/lKJT5PM2mS — Amit Shah (@AmitShah) September 26, 2025 शाह ने पंडाल में देवी दुर्गा की पूजा भी की इस अवसर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य सहित पूरा प्रदेश भाजपा नेतृत्व मौजूद रहा। इस पूजा के आयोजक कोलकाता नगर निगम में भाजपा पार्षद सजल घोष हैं। शाह ने इसके बाद कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की। कालीघाट इलाके में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है।