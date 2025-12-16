'सबसे मजबूत विरोधियों को हराया', पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने पर अमित शाह ने दी भारतीय टीम को बधाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी और देश के लिए एक शानदार इतिहास रचने पर उनकी सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने और देश के लिए शानदार इतिहास रचने पर टीम इंडिया को बधाई। आपकी अदम्य खेल प्रतिभा का प्रदर्शन, जिससे आपने सबसे मजबूत विरोधियों को भी हराया, हमारे नए टैलेंट के लिए प्रेरणा बनेगा।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दी बधाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पहले स्क्वैश वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने 'भारत को गर्व महसूस कराया है'। रविवार को चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में अपने घरेलू मैदान पर टॉप सीड हांगकांग-चीन को हराकर मेजबान भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया।

राष्ट्रपति कहा, “भारत की स्क्वैश टीम को हार्दिक बधाई, जिसने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। महिलाओं और पुरुषों वाली इस टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को गर्व महसूस कराया है, फाइनल में टॉप सीड टीम हांगकांग को हराया और सेमीफाइनल में मिस्र को हराया, जिसने हाल के सालों में दो बार कप जीता था। मैं भारतीय स्क्वैश के लिए बहुत उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।”