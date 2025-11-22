Language
    सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री के विवाह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे अमित शाह और CM योगी, भजनलाल शर्मा ने की अगवानी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के पोते की शादी में शामिल होने रणकपुर पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में उनका स्वागत किया। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नाथद्वारा मंदिर में दर्शन किए और फिर विवाह समारोह में शामिल हुए।

    Hero Image

    सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री के विवाह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे अमित शाह और CM योगी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के बड़े भाई की पौत्री के रणकपुर में हो रहे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों ही पहले उदयपुर पहुंचे और फिर यहां से रणकपुर गए। उदयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर गृहमंत्री शाह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीअगवानी की।

    डबोक पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर डबोक एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, विधायक उदय लाल डांगी, सलूम्बर विधायक शांतादेवी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, भाजपादेहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने उनका स्वागत किया।

    udr UP cm welcome 2

    कुछ देर पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री शर्मा ने उनकी अगवानी की। योगी ने हेलीकॉप्टर से रणकपुर के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कुछ देर एयरपोर्ट के रिजर्व लाउंज में रुक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

    इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष विमान से डबोक पहुंचे। मुख्यमंत्री शर्मा सहित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गृहमंत्री का स्वागत किया। शाह और मुख्यमंत्री शर्मा हेलीकॉप्टर से रणकपुर पहुंचे तथा वहां वैवाहिक आयोजन में भाग लेकर पुनः डबोक एयरपोर्ट लौटे। यहां से शाह ने नई दिल्ली के लिए तथा मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर के लिए प्रस्थान किया।

    नाथद्वारा दर्शन कर रणकपुर रवाना हुए डॉ. किरोड़ी

    नाथद्वारा स्थित पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में शनिवार शाम प्रदेश के कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीजी प्रभु के दर्शन किए। मंत्री मीणा मोती महल गेट से मंदिर पहुंचे और उत्थापन झांकी के दर्शन किए।

    udr nath kirodi darshan 221125-a

    श्री महाप्रभुजी की बैठक में श्री कृष्ण भंडार के सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य ने उन्हें परम्परानुसार उपरणा और रजाई ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा प्रसाद भेंट किया। दर्शन के बाद मंत्री मीणा रणकपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के भतीजे वीरेन्द्र की पुत्री कोमल वीरेंद्र माथुर के विवाह समारोह में शामिल होने रवाना हुए।

