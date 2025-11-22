सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री के विवाह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे अमित शाह और CM योगी, भजनलाल शर्मा ने की अगवानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के बड़े भाई की पौत्री के रणकपुर में हो रहे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे।

दोनों ही पहले उदयपुर पहुंचे और फिर यहां से रणकपुर गए। उदयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर गृहमंत्री शाह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीअगवानी की। डबोक पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर डबोक एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, विधायक उदय लाल डांगी, सलूम्बर विधायक शांतादेवी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, भाजपादेहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने उनका स्वागत किया।

कुछ देर पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री शर्मा ने उनकी अगवानी की। योगी ने हेलीकॉप्टर से रणकपुर के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कुछ देर एयरपोर्ट के रिजर्व लाउंज में रुक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष विमान से डबोक पहुंचे। मुख्यमंत्री शर्मा सहित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गृहमंत्री का स्वागत किया। शाह और मुख्यमंत्री शर्मा हेलीकॉप्टर से रणकपुर पहुंचे तथा वहां वैवाहिक आयोजन में भाग लेकर पुनः डबोक एयरपोर्ट लौटे। यहां से शाह ने नई दिल्ली के लिए तथा मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर के लिए प्रस्थान किया।

नाथद्वारा दर्शन कर रणकपुर रवाना हुए डॉ. किरोड़ी नाथद्वारा स्थित पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में शनिवार शाम प्रदेश के कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीजी प्रभु के दर्शन किए। मंत्री मीणा मोती महल गेट से मंदिर पहुंचे और उत्थापन झांकी के दर्शन किए।