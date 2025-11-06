आज बंगाल दौरे पर आएगी चुनाव आयोग की विशेष टीम, SIR को लेकर की जाएगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआइ) की तीन सदस्यीय विशेष टीम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की देखरेख के लिए गुरुवार से उत्तर बंगाल में वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। एसआइआर को लेकर होगी बैठक उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, प्रमुख सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में एसआइआर को लेकर बैठक करेंगे। इस दौरान वहां के जिला चुनाव अधिकारी, एडीएम (चुनाव) समेत निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के साथ अलग-अलग जिलों में जाकर बैठक की जाएगी। बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों पर चुनाव आयोग की विशेष नजर है। पिछले माह कोलकाता में एसआइआर की तैयारी की समीक्षा की थी बताते चलें कि इस टीम ने पिछले माह कोलकाता में एसआइआर की तैयारी की समीक्षा की थी लेकिन उत्तर बंगाल में आपदा आने के कारण वहां के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की थी। अब यह टीम वहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी स्थिति को समझेगी।

अपने दौरे के दौरान टीम क्षेत्रवार समीक्षा करेगी और बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यों का निरीक्षण करेगी, जो घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार हैं। समीक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल भी टीम के साथ रहेंगे।

एसआइआर का उद्देश्य बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करना है। 80,000 से ज्यादा बीएलओ चार दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म दे रहे हैं। मतदाताओं की सहायता के लिए राज्य भर में 659 हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं।

बंगाल में एसआइआरः अब तक 84 लाख से अधिक गणना फार्म वितरित बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत, राज्य भर में घर-घर जाकर 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने बुधवार शाम चार बजे तक 84 लाख से अधिक गणना फार्म वितरित कर दिया। यह जानकारी बुधवार की शाम को चुनाव आयोग की ओर से दी गई है।

राज्य में महीने भर चलने वाली यह प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई और चार दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन मंगलवार को 80,681बीएलओ ने राज्यभर में 18 लाख मतदाताओं को गणना फार्म सौंपे जो बुधवार को अब 84 लाख हो गया।

पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद रहेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी(सीईओ) कार्यालय की ओर से बताया गयि क बीएलओ बुधवार को भी बंगाल में मतदाताओं के घरों में जाकर गणना फार्म वितरित करते रहे। बीएलओ की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद हैं।