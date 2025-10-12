Language
    अमेरिकी टूरिस्ट ने अनजान बच्चे को गिफ्ट की नई साइकिल, कीमत देखकर हैरान हुआ बच्चा; वीडियो हुआ वायरल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:15 PM (IST)

    एक अमेरिकी टूरिस्ट ने भारत में एक बच्चे की टूटी साइकिल देखकर उसे 24 हजार रुपये की नई साइकिल खरीदकर दी, जिससे बच्चे के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिल जीत लिया। व्लॉगर जे ने लाइवस्ट्रीम के दौरान बच्चे समर्थ से मुलाकात की और दर्शकों के योगदान से उसे नई साइकिल दिलाई।

    अमेरिकी टूरिस्ट ने बच्चे को तोहफे में दी नई साइकिल (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अमेरिकी टूरिस्ट ने भारत में एक बच्चे को नई साइकिल गिफ्ट करके सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। यह दिल छू लेने वाला वीडियो व्लॉगर jaystreazy (जे) नाम के यूजर ने शेयर किया है, जो अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान बच्चे की टूटी साइकिल देखकर उसे नई साइकिल दिलाने के लिए दुकान ले गया।

    वीडियो में जे बच्चे समर्थ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें नई साइकिल चाहिए? चलो तुम्हें नई साइकिल खरीद देता हूं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा पहले तो हैरान होता है, फिर मुस्कुराते हुए हामी भर देता है।

    खरीदी 24 हजार की साइकिल

    इसके बाद जे समर्थ को लेकर दुकान पहुंचे, जहां दुकानदार ने उन्हें 24 हजार रुपये की एक नई साइकिल दिखाई। साइकिल देखकर समर्थ काफी खुश नजर आया। इसके बाद बच्चे ने मासूमियत से पूछा, "आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं?"

    इस पर जे ने कहा, "मेरे लाइवस्ट्रीम पर बहुत-से लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं। उन्होंने देखा कि तुम्हारी साइकिल टूटी हुई है तो सबने मिलकर कहा कि तुम्हें एक नई साइकिल मिलनी चाहिए।"

    माता-पिता से ली अनुमति

    साइकिल खरीदने से पहले जे ने कहा कि उन्हें समर्थ के माता-पिता से अनुमति लेनी होगी। वे उसके घर गए और मां को बताया कि यह साइकिल दर्शकों के योगदान से खरीदी गई है। उन्होंने कहा, "मैं एक टूरिस्ट हूं और वीडियो बना रहा था, तभी आपका बेटा मिला। हमारी अच्छी बातचीत हुई और मेरे लाइवस्ट्रीम पर लोग देख रहे थे उन्होंने साइकिल खरीदने के लिए पैसे भेजे।"

    लोगों ने जे की तारीफ की

    वीडियो में समर्थ अपनी नई साइकिल पाकर खुशी से झूम उठता है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को 1.1 लाख से ज्यादा बार देख चुके हैं और सैकड़ों कमेंट्स कर जे की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "ओह माय गॉड! आपने उसे इतना खुश कर दिया। जे आप पर गर्व है।"