माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजन का एलान, भारत में करेगी 35 अरब डॉलर का निवेश

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका की तरफ से भारतीय आइटी पेशेवरों पर जितनी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की हाई-टेक कंपनियां उतना ही भारत में निवेश बढ़ाती जा रही हैं। बुधवार को अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) का नया निवेश करने की घोषणा की है।

    एक दिन पहले ही अमेरिका की दिग्गज आइटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था यानी दो दिनों में अमेरिकी कंपनियां कुल 52.5 अरब डॉलर (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा के निवेश की घोषणा कर चुकी हैं।

    यह उक्त दोनों कंपनियों की तरफ से किसी गैर अमेरिकी देश में निवेश की सबसे बड़ी घोषणा है।अमेजन की यह नई घोषणा उसकी पहले की 40 अरब डॉलर की निवेश राशि के ऊपर है। यानी 2010 से 2030 तक कंपनी का कुल निवेश भारत में 75 अरब डॉलर को पार कर जाएगा।

    कंपनी के मुताबिक यह नया निवेश क्विक कॉमर्स (ग्राहकों को मिनटों में उत्पाद पहुंचाने), लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

    क्विक कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा फोकस

    अमेजन चाहती है कि 2030 तक भारत से उसका ई-कॉमर्स निर्यात मौजूदा 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर हो जाए। साथ ही इस निवेश से भारत में 10 लाख रोजगार के अवसर परोक्ष व प्रत्यक्ष तौर पर बनेंगे। खास तौर पर इससे आइटी पेशेवरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    लाजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित पेशेवरों को नौकरियां मिलने की संभावना है। इस निवेश का एक बड़ा फायदा छोटे व मझोले कारोबारियों को अमेजन से जुड़ कर होगा और उनके उत्पाद व सेवाएं वैश्विक स्तर पर जा सकेंगी। कंपनी का कहना है कि 1.2 करोड़ छोटे कारोबारियों को वह डिजिटल व्यवस्था से जोड़ेगी।

    भारत से ई-कॉमर्स निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य

    अमेजन ने बताया है कि वह भारत के 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (तिरुपुर, कानपुर, सूरत आदि) में ऑन-ग्राउंड प्रोग्राम चलाएगी।अमेजन के इमर्जिंग मार्केट्स हेड अमित अग्रवाल ने 'अमेजन संभव समिट' में कहा है कि हम भारत की विकास यात्रा में एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करेंगे, लाखों भारतीयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोकतांत्रिक बनाएंगे।''

    सनद रहे कि एक दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन व सीईओ सत्या नडेला ने घोषणा की थी कि कंपनी 2030 तक 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। नडेला ने यह घोषणा पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद की थी। इन दोनों से पहले एक अन्य प्रख्यात अमेरिकी कंपनी गूगल ने कुछ हफ्ते पहले ही 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी।