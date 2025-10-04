Language
    अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में शामिल नहीं होगा पायलट समूह, ये है वजह

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:40 AM (IST)

    पायलटों के संगठन एएलपीए इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि एएआइबी ने जून में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच कर रही टीम में उसके प्रतिनिधि को शामिल करने के अनुरोध को सरकारी मानदंडों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। चर्चा मुख्य रूप से विमान दुर्घटना जांच में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति पर केंद्रित रही।

    अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में शामिल नहीं होगा पायलट समूह (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। पायलटों के संगठन एएलपीए इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि एएआइबी ने जून में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच कर रही टीम में उसके प्रतिनिधि को शामिल करने के अनुरोध को सरकारी मानदंडों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे।

    एयरलाइन पायलट एसोसिएशन (एएलपीए) इंडिया के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दिल्ली में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) के महानिदेशक जीवीजी युगंधर के साथ बैठक की। चर्चा मुख्य रूप से विमान दुर्घटना जांच में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति पर केंद्रित रही।

    बैठक के बाद एएलपीए इंडिया के अध्यक्ष सैम थामस ने कहा कि एएआइबी ने सरकारी मानदंडों का हवाला देते हुए विमान दुर्घटना की जांच कर रही टीम में एएलपीए के पायलटों को विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल करने में असमर्थता जताई।

    वैश्विक पायलटों के संगठन आइएफएलएपीए का एक सहयोगी सदस्य एएलपीए इंडिया, विमान दुर्घटना की जांच कर रही टीम में अपने प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग कर रहा है। थामस ने कहा कि एएआइबी ने एएलपीए इंडिया को आश्वासन दिया है कि भविष्य में उसे तिमाही बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा।