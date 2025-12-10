Language
    रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों के लेन-देन के आरोप... रायपुर में कारोबारी-डीएसपी विवाद और गहराया

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:15 PM (IST)
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    रायपुर में एक कारोबारी और डीएसपी के बीच विवाद रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों के लेन-देन के आरोपों के साथ और गहरा गया है। इस मामले ने शहर में सनसनी फैल ...और पढ़ें

    होटल कारोबारी दीपक टंडन और दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में होटल कारोबारी दीपक टंडन और दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच विवाद बढ़ गया है। कारोबारी टंडन ने डीएसपी पर लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपये, महंगी कार और कीमती गहनों की ठगी का आरोप लगाया है।

    वहीं डीएसपी कल्पना के पिता ने भी टंडन के खिलाफ बिजनेस लेन-देन को लेकर चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के चलते मामला चर्चाओं में है, हालांकि पुलिस ने अब तक किसी भी पक्ष की एफआइआर दर्ज नहीं की है।

    कैसे बढ़ी दोस्ती, फिर विवाद बना मामला

    जानकारी के मुताबिक, 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पदस्थ थीं। इसी दौरान एक परिचित बैचमेट ने उन्हें होटल कारोबारी दीपक टंडन से मिलवाया। मुलाकात के दो दिन बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद मिलना-जुलना बढ़ गया। माना में ट्रांसफर होने के बाद दोनों और करीब आए। घर आना-जाना बढ़ा और परिवारों में भी परिचय हो गया।

    दीपक टंडन के मुताबिक, वे इस दोस्ती को बिजनेस में सहायक मानते थे, जबकि दूसरी ओर कल्पना वर्मा बिजनेस शुरू करने की सोच रखती थीं। इसी नजदीकी के बीच कल्पना ने अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए मदद की बात कही। बाद में 2023 में रायपुर के एटमास्फेरिया रेस्टोरेंट की 45 लाख की डील की शुरुआत हुई। कल्पना ने वित्तीय तंगी बताई तो टंडन ने उनके पिता के खाते में 30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

    डील टूटी, चेक बाउंस हुआ और रिश्ता बिगड़ा डील आगे नहीं बढ़ सकी

    जब टंडन ने अपने पैसे वापस मांगे, तो दूसरी तरफ से चेक दिए जाने से इनकार कर दिया गया। कुछ दिन बाद टंडन की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करा दिया गया। यहीं से दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।

    इस बीच, कारोबारी का दावा है कि डीएसपी लगातार पैसों और कीमती सामान की मांग करती रहीं। टंडन ने यह भी आरोप लगाया कि 2021 से 2025 के बीच उन्होंने दो करोड़ रुपये कैश, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, पांच लाख की सोने की चेन और टाप्स, एक लाख का ब्रेसलेट और एक इनोवा क्रिस्टा कार कल्पना को दी।

    तलाक का दबाव और ब्लैकमेलिंग का आरोप

    टंडन के अनुसार, डीएसपी कल्पना ने वाट्सएप पर उनसे पत्नी से तलाक लेने तक को कहा। नजदीकियां बढ़ने से उनके पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ। कारोबारी का आरोप है कि जब उन्होंने लेन-देन की शिकायत वापस लेने से इनकार किया, तो डीएसपी ने उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी।

    होटल कारोबारी दीपक टंडन ने खम्हारडीह थाने में दी शिकायत में वाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत सौंपने का दावा किया है।

    डीएसपी के परिवार ने किया पलटवार

    दूसरी ओर, डीएसपी कल्पना के पिता हेमंत वर्मा ने दो महीने पहले पंडरी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए टंडन पर बिजनेस का पैसा न लौटाने और चेक बाउंस करने का आरोप लगाया है। यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है।