नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर के कई जिलों में जनजातीय समूहों द्वारा रैलियां निकाली गई जिसके बाद मणिपुर में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। वहीं, इस हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। हालांकि हिंसा धीरे-धीरे शांत हो रही है, लेकिन राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बॉीच राज्य में सर्वदलीय बैठक चल रही है।

#ManipurViolence | An all-party meeting is underway in the state. The meeting, being chaired by CM N.Biren Singh, is being attended by political parties including Congress, NPF, NPP, CPM, Aam Aadmi Party, Shiv Sena.