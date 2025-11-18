Language
    अजमेर: स्कूली छात्र के कपड़े उतरवाकर कर बनाया अश्लील वीडियो, तीन छात्रों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    अजमेर के सिविल लाइन थाने में एक छात्र ने शिकायत दर्ज कराई कि तीन छात्रों ने उसके कपड़े उतरवाकर शारीरिक शोषण किया और मारपीट की। आरोपियों ने वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी भी दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन पर शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप है।

    अजमेर: छात्र से दुर्व्यवहार का मामला। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक परिवादी के थाने पर उपस्थित होकर स्वयं के साथ स्कूल के तीन छात्रों द्वारा कपड़े उतरवाकर शारीरिक उत्पीड़न करने तथा मारपीट करने के आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी वीडियो भी बनाई और बदनाम करने की धमकी भी दी।

    सिविल लाइन थानाधिकारी शंभू सिंह ने मीडिया को बताया कि परिवादी की लिखित शिकायत पर मामले की प्रथम दृष्टया जांच की गई। आरोपियों द्वारा विद्यार्थी साथी के शरीर से कपड़े उतरवा कर उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न दिया गया साथ मानसिक रूप से धमकी देने और वीडियो बनाए जाने की भी बात आई है किन्तु उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

    छात्र से दुर्व्यवहार का मामला

    थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट एवं मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि परिवादी ने यह भी बताया कि स्कूल प्रबंधन को शिकायत करने पर प्रबंधन ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

    थानाधिकारी ने मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। बच्चों के नाबालिग होने और स्कूल को बिना पूर्ण जांच नाम उजागर नहीं करने की दृष्टि से गोपनीय रखा गया है।