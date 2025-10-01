राजकीय संग्रहालय अजमेर में 5 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का वासुदेव देवनानी और दिया कुमारी ने किया शुभारंभ

अजमेर के राजकीय संग्रहालय में संरक्षण जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संयुक्त रूप से 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। दिया कुमारी ने कहा कि संग्रहालयों का जीर्णोद्धार तभी सफल होगा जब लोग इन धरोहरों को देखने आएंगे और संस्कृति से जुड़ेंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राजकीय संग्रहालय अजमेर में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्यों का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं उपमुख्यमंत्री तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी ने संयुक्त रूप से 5 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया।

सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ने की अपील उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के सभी संग्रहालयों के जीर्णोद्धार और उन्नयन की योजना है, किन्तु इन कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब प्रदेशवासी स्वयं इन धरोहरों को देखने आएँगे और नई पीढ़ी को भी लेकर जाएंगे।

उन्होंने कहा, "जीर्णोद्धार केवल भवनों का सुधार नहीं है। वास्तविक जीर्णोद्धार तब होगा जब इन धरोहरों में पर्यटक आएँगे, लोग प्रेरणा लेंगे और हमारी संस्कृति व विरासत से जुड़ेंगे।" दिया कुमारी ने कहा कि अजमेर के उन्नयन कार्यों में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की विशेष रुचि और मार्गदर्शन सराहनीय है।