अजीत डोभाल ब्रिक्स NSA मीटिंग में करेंगे शिरकत, चीनी राजनयिक यांग जिएची से मिलने के लिए जाएंगे जोबर्ग

NSA BRICS Meeting राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए बैठक के मौके पर वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जिएची और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव सहित अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और यूएई एनएसए बीआरसीआईएस एनएसए बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ब्रिक्स एनएसए बैठक का एजेंडा यूक्रेन युद्ध इंडो-पैसिफिक धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है।

चीनी राजनयिक यांग जिएची के साथ अजीत डोभाल

