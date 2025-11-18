NSA अजित डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष पेत्रुशेव से की मुलाकात; किस मुद्दे पर केंद्रित रही चर्चा?
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी निकोले पात्रुशेव ने एनएसए अजीत डोभाल से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जो पुतिन की भारत यात्रा पर केंद्रित थी। पात्रुशेव ने वाइस एडमिरल दासगुप्ता से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ बैठक में भाग लेने रूस पहुंचे, जहाँ वे लावरोव से मिलेंगे और दो नए वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन करेंगे। यह यात्रा पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी का हिस्सा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी निकोले पात्रुशेव ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्यत: राष्ट्रपति पुतिन की अगले महीने की शुरुआत में होने वाली भारत यात्रा पर केंद्रित रही। पात्रुशेव ने भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता से भी मुलाकात की।
दिसंबर में होगी शिखर वार्ता
पुतिन के पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की उम्मीद है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी आएंगे भारत
वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को तीन दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे। यहां वह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता भी करेंगे। जयशंकर की यात्रा को पुतिन की यात्रा की तैयारियों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है।
जयशंकर मंगलवार को एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसे राष्ट्रपति पुतिन द्वारा संबोधित किए जाने की संभावना है। वह बुधवार को कजान और एकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में भारत के पहले से ही वाणिज्य दूतावास हैं।
