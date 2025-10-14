एअर इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आईओसीसी प्रमुख का इस्तीफा, सामने आई बड़ी वजह 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एअरलाइन के एकीकृत संचालन नियंत्रण केंद्र (आइओसीसी) के प्रमुख चूड़ा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है।

सूत्रों ने बताया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस प्राइवेट एयरलाइन ने चूड़ा सिंह के जाने के बाद विक्रम दयाल को आईओसीसी का प्रमुख नियुक्त किया है। चूड़ा सिंह को अक्टूबर 2023 में आईओसीसी के लिए वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।