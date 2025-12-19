तकनीकी खराबी के कारण विशाखापत्तनम जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान रद, पूर्व उपराष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं को झेलनी पड़ी मुसीबत

पीटीआई, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट गन्नावरम हवाई अड्डे पर विशाखापत्तनम जाने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण बृहस्पतिवार को रद कर दी गई। यहां एक अधिकारी ने यह जानकरी दी।

पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के अत्चन्नायडू और वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता बी सत्यनारायण उन यात्रियों में शामिल थे जिन्हें अपनी यात्रा रद करनी पड़ी। विजयवाड़ा हवाई अड्डे के निदेशक लक्ष्मीकांत रेड्डी ने पीटीआई से कहा कि इंजन में कुछ खराबी के कारण उड़ान रद कर दी गई।