    Air India विमान की आपातकालीन लैंडिंग, दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:15 AM (IST)

    दिल्ली से उड़ान भरने के तुरंत बाद एअर इंडिया का एक विमान तकनीकी समस्या के कारण वापस लौट आया। विमान में तकनीकी दिक्कत आने के बाद यह फैसला लिया गया। सभी ...और पढ़ें

    एअर इंडिया के विमान की दिल्ली में लैंडिंग। (फाइल फोटो)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया के एक विमान को टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही वापस दिल्ली में लैंडिंग करनी पड़ी। एयरलाइन कंपनी के बयान के अनुसार, इस विमान को दिल्ली से मुंबई जाना था।

    जानकारी के अनुसार, सोमवार को दिल्ली से मुंबई जाने वाली AI887 फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद एक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विमान ने दिल्ली में वापस लैंडिंग की।

    एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत दिल्ली में विमान की लैंडिंग कराई गई है। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। सभी को विमान से नीचे उतारा गया है और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

