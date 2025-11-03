एअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एअर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट को मंगोलिया के उलानबटाटर में एहतियात के तौर पर लैंड कराया गया। बताया गया कि फ्लाइट क्रू को रास्ते में कोई तकनीकी दिक्कत होने का शक था।

