एअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग
एअर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली उड़ान में तकनीकी खराबी की आशंका होने पर उसे मंगोलिया के उलानबटार में एहतियाती तौर पर उतारा गया। एयरलाइन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और उसकी जांच की जा रही है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एअर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट को मंगोलिया के उलानबटाटर में एहतियात के तौर पर लैंड कराया गया। बताया गया कि फ्लाइट क्रू को रास्ते में कोई तकनीकी दिक्कत होने का शक था।
एयरलाइन ने कहा, "एयरक्राफ्ट उलानबटार में सुरक्षित रूप से लैंड हो गया है और उसकी जरूरी जांच हो रही है। हम सभी पैसेंजर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं।"
'अचानक आई दिक्कत'
एयरलाइन ने आगे कहा, "अचानक आई इस स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे जरूरी है।"
फ्लाइट में कितने पैसेंजर?
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था। फ्लाइट में कितने पैसेंजर थे, इसकी जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई।
यह भी पढ़ें: 'बीवी-बच्चे से भी बात नहीं करता, अकेला बैठा रहता हूं...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वासकुमार रमेश ने सुनाया दर्द
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।