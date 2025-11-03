Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    एअर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली उड़ान में तकनीकी खराबी की आशंका होने पर उसे मंगोलिया के उलानबटार में एहतियाती तौर पर उतारा गया। एयरलाइन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और उसकी जांच की जा रही है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एअर इंडिया फ्लाइट की मंगोलिया में लैंडिंग। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एअर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट को मंगोलिया के उलानबटाटर में एहतियात के तौर पर लैंड कराया गया। बताया गया कि फ्लाइट क्रू को रास्ते में कोई तकनीकी दिक्कत होने का शक था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरलाइन ने कहा, "एयरक्राफ्ट उलानबटार में सुरक्षित रूप से लैंड हो गया है और उसकी जरूरी जांच हो रही है। हम सभी पैसेंजर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं।"

    'अचानक आई दिक्कत'

    एयरलाइन ने आगे कहा, "अचानक आई इस स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे जरूरी है।"

    फ्लाइट में कितने पैसेंजर?

    फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था। फ्लाइट में कितने पैसेंजर थे, इसकी जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई।

    यह भी पढ़ें: 'बीवी-बच्चे से भी बात नहीं करता, अकेला बैठा रहता हूं...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वासकुमार रमेश ने सुनाया दर्द