मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं भर पाई उड़ान, यात्री परेशान
मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान में भी तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण उड़ान रद करनी पड़ी है। उड़ान रद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। एअर इंडिया की ओर से यात्रियों के नाश्ता की व्यवस्था की गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI129, जो सुबह 6:30 बजे मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर पाई है। उड़ान कुछ देरी से चलने की खबर है। यात्रा की इंतजार में बैठे यात्रियों को एअर इंडिया की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है।
समाचारा एजेंसी एएनाई से मिली जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI129, जो सुबह 6:30 बजे मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, देरी से चल रही है और अभी तक उड़ान नहीं भर पाई है। तकनीकी खराबी के कारण, यह उड़ान अब दोपहर 1 बजे उड़ान भरेगी। यात्रियों को जलपान की व्यवस्था की गई है।
Mumbai | Air India flight AI129, scheduled to take off from Mumbai for London at 6.30 am, is delayed and yet to take off. Due to technical difficulties, the flight will now take off at 1 pm. Passengers have been provided with refreshments: Air India pic.twitter.com/5wfUx5BwkV— ANI (@ANI) November 8, 2025
दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवायजरी
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने एडवायजरी जारी की है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहायक स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी किसी भी असुविधा को कम करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें।
Delhi Airport issues advisory, "The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), that supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal, and all concerned… pic.twitter.com/eAgBf0jgvJ— ANI (@ANI) November 8, 2025
