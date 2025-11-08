मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं भर पाई उड़ान, यात्री परेशान

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवायजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने एडवायजरी जारी की है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहायक स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी किसी भी असुविधा को कम करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें।