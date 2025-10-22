एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में आई तकनीकी समस्या, गुवाहाटी लौटा विमान; यात्रियों में फैली दहशत

पीटीआई, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान सोमवार को तकनीकी खराबी आने के बाद गुवाहाटी लौट आई। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय (एलजीबीआइ) हवाईअड्डे से दोपहर 12.20 बजे उड़ान भरी।

इसे दोपहर 1.25 बजे डिब्रूगढ़ हवाईअड्डे पर उतरना था। हालांकि लैंडिंग से कुछ क्षण पहले पायलटों को विंग्स से संबंधित एवियोनिक्स में समस्या महसूस हुई।

विमान को गुवाहाटी वापस ले जाने का निर्णय लिया गया। बाद में अलग विमान की व्यवस्था की गई और उड़ान आइएक्स -1186 गुवाहाटी से उड़ान भरकर शाम 6.20 बजे डिब्रूगढ़ पहुंची।

एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तकनीकी समस्या के कारण हमारी एक उड़ान गुवाहाटी लौट आई। हमने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की और उड़ान को विलंब से संचालित किया। असुविधा के लिए खेद है। उन्होंने यात्रियों या चालक दल के सदस्यों की संख्या जैसी कोई और जानकारी नहीं दी।