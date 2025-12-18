Language
    जेद्दा से कोझिकोड जा रहे AI एक्सप्रेस विमान की आपात लैंडिंग, तकनीकी दिक्कत के बाद कोच्चि में उतरी फ्लाइट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    कोच्चि में एअर इंडिया एक्सप्रेस की आपात लैंडिंग। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेद्दा से कोझिकोड जा रही एक एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग गुरुवार को केरल के कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कराई गई। बताया जा रहा है कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

    विमान के लैंडिंग गियर में आई दिक्कत

    एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान के लैंडिंग गियर और टायर फेल हो जाने के कारण ये लैंडिंग करानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार, इस विमान में 160 यात्री सवार थे।

    इस बीच कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में बताया गया कि जेद्दा से कोझिकोड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग में सफलतापूर्वक मदद की गई। इसी बयान में बताया गया है कि लैंडिंग गियर और टायर फेल होने के कारण विमान को कोच्चि डायवर्ट किया गया।

     

    कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बयान

    गौरतलब है कि एयरपोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान सुबह 9.07 बजे सफलतापूर्वक कोचीन एयरपोर्ट पर उतरा। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी को कई चोट नहीं लगी है और सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। विमान की लैंडिंग के बाद हुई जांच में पाया गया कि विमान के दाएं ओर के टायर फट गए थे।