जेद्दा से कोझिकोड जा रहे AI एक्सप्रेस विमान की आपात लैंडिंग, तकनीकी दिक्कत के बाद कोच्चि में उतरी फ्लाइट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेद्दा से कोझिकोड जा रही एक एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग गुरुवार को केरल के कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कराई गई। बताया जा रहा है कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
विमान के लैंडिंग गियर में आई दिक्कत
एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान के लैंडिंग गियर और टायर फेल हो जाने के कारण ये लैंडिंग करानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार, इस विमान में 160 यात्री सवार थे।
इस बीच कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में बताया गया कि जेद्दा से कोझिकोड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग में सफलतापूर्वक मदद की गई। इसी बयान में बताया गया है कि लैंडिंग गियर और टायर फेल होने के कारण विमान को कोच्चि डायवर्ट किया गया।
Jeddah-Kozhikode flight was diverted to Kochi and made a precautionary landing due to suspected damage to the aircraft’s tyre likely caused by a foreign object on the runway at Jeddah airport. The aircraft landed safely in Kochi: An Air India Express Spokesperson— ANI (@ANI) December 18, 2025
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बयान
गौरतलब है कि एयरपोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान सुबह 9.07 बजे सफलतापूर्वक कोचीन एयरपोर्ट पर उतरा। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी को कई चोट नहीं लगी है और सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। विमान की लैंडिंग के बाद हुई जांच में पाया गया कि विमान के दाएं ओर के टायर फट गए थे।
