जेद्दा से कोझिकोड जा रहे AI एक्सप्रेस विमान की आपात लैंडिंग, तकनीकी दिक्कत के बाद कोच्चि में उतरी फ्लाइट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेद्दा से कोझिकोड जा रही एक एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग गुरुवार को केरल के कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कराई गई। बताया जा रहा है कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

विमान के लैंडिंग गियर में आई दिक्कत एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान के लैंडिंग गियर और टायर फेल हो जाने के कारण ये लैंडिंग करानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार, इस विमान में 160 यात्री सवार थे।