बिहार में AIMIM के दो नॉन मुस्लिम उम्मीदवार, वोट कटवा या करेंगे खेला, क्या है ओवैसी की नई रणनीति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रहीं हैं बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आगामी चुनावों के लिए 25 उम्मीदवारों कि अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे गये हैं।

ये बात अलग है कि AIMIM को मुख्य रूप से मुस्लिम-केंद्रित पार्टी माना जाता है, लेकिन इसने पहले तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पार्टी ने दलित, ओबीसी और हिंदू उम्मीदवारों को उम्मीदवार उतारे थे, और अब ये चेन बिहार चुनाव में भी जारी है।

वो गैर मुस्लिम उम्मीदवार जिसे पार्टी ने दिया टिकट एआईएमआईएम के दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में ढाका से राणा रणजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास हैं। आइये तीन बिन्दुओं में समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों ओवैसी ने उतारे नॉन-मुस्लिम उम्मदीवार? बिहार में महागठबंधन से नाराजगी के बाद ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का वादा किया है। पिछले चुनाव में AIMIM ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो पांच सीट जीतने में कामयाब हो पाई, हालांकि उसके चार विधायक बाद में राष्ट्रिय जनता दल (RJD) में शामिल हो गये थे।

सीमांचल से बाहर वोट बटोरने की कोशिश 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को मिली पांचों सीटें सिमांचल से आई थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य उत्तर और दक्षिण बिहार के इलाकों में चुनाव लड़कर खुद को एक गैर-अल्पसंख्यक-केंद्रित' पार्टी के रूप में आगे लेकर जाना है।