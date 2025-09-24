तिरुपति मंदिर में भक्तों की भीड़ होगी AI से मैनेज, कम समय में होंगे भगवान के दर्शन
डिजिटल डेस्क, तिरुमाला। तिरुपति मंदिर में भक्तों की भीड़ को मैनेज करने के लिए अब मंदिर प्रशासन ने एआई की मदद लेने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तिरुमाला तिरुपति मंदिर में एक नए, अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसी) का उद्घाटन करेंगे।
मंदिर में भीड़ प्रबंधन को लेकर क्रांतिकारी बदलाव होगा
यह भारत में इस पैमाने के मंदिर के लिए अपनी तरह की पहली पहल है और दावा किया जा रहा है कि इससे पवित्र पहाड़ी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्री सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
वैकुंठम-1 परिसर में स्थापित किया एआई सेंटर
वैकुंठम-1 परिसर में स्थापित नया आईसीसी, टीटीडी अधिकारियों को वास्तविक समय के आंकड़े और जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाएगा। केंद्र में एक विशाल डिजिटल स्क्रीन मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड प्रदर्शित करेगी, जिसकी निगरानी 25 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम करेगी।
चेहरे की पहचान करने की क्षमता वाले एआई-संचालित कैमरे कतार में खड़े तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखेंगे और दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय का अनुमान लगाएंगे, जिससे अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रवाह को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
इस तरह प्रणाली करेगी काम
यह प्रणाली जमीनी स्तर की स्थिति दिखाने के लिए 3डी मानचित्र भी तैयार करेगी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी साथी भीड़भाड़ को रोकने का काम भी करेगी। नई प्रणाली चोरी या अन्य अप्रिय घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेगी।
गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने में होगी आसानी
साथ ही यह प्रणाली गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने में भी मदद कर सकती है, और अलीपिरी जैसे रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने से, एआई यात्रा की शुरुआत से ही तीर्थयात्रियों की भीड़ पर नजर रख सकता है। साथ ही भगवान के दर्शन में भक्तों को कम समय मिलेगा।
