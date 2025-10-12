मीम पोस्ट करने पर धुलवाए पैर, फिर वही पानी पीने को कहा; MP का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एआई की सहायता से जूतों की माला पहने आपत्तिजनक मीम बनाने के बाद उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के विरोध में दबंगों ने एक युवक को अमानवीय सजा दी। जिस व्यक्ति के खिलाफ मीम पोस्ट किया गया, उसके पीड़ित से पैर धुलवाए और वही पानी उसे पीने का दबाव बनाया गया।

इसके साथ ही अर्थदंड के रूप में पीड़ित से 5100 रुपये भी वसूले गए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक गांव की इस घटना का वीडियो बहुप्रसारित हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर अन्नू पांडे, कमलेश पांडे, बृजेश पांडे, राहुल पांडे और तीन अन्य को आरोपित बनाया है।

आरोपियों पर केस दर्ज सातों के विरुद्ध दूसरों को परेशान करने के इरादे से सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक-अश्लील कृत्य करने, सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने और मानव शरीर को प्रभावित करने वाले गैरकानूनी कृत्य के आरोपों में बीएनएस की धाराओं- 296, 196 (1) और 35 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है।

वहीं, घटनास्थल पर मौजूद रहे दोनों पक्षों के अन्य लोगों पर भी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दरअसल, मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सतरिया गांव निवासी पुरुषोत्तम कुशवाहा ने गांव के अन्नू पांडेय को लेकर आपत्तिजनक मीम पोस्ट किया था। इसमें एआई की सहायता से अन्नू पांडेय को जूते की माला पहने दिखाया गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो विवाद बढ़ता देख पुरुषोत्तम कुशवाहा ने 15 मिनट के भीतर पोस्ट डिलीट कर दिया।

पीड़ित को दी अमानवीय सजा सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली लेकिन बात खत्म नहीं हुई। गुस्साए मुख्य आरोपित अन्नू पांडेय और उसके गुट के लोगों ने पुरुषोत्तम को पकड़कर अमानवीय सजा दे दी। हालांकि पीडि़त युवक और उसके स्वजन ने किसी तरह की शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने दबंगों पर कानूनी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपित पर भी लग चुका है अर्थदंड-कुछ दिनों पहले ग्रामसभा द्वारा शराबबंदी लागू की गई थी। इसके बाद शराब बेचने के आरोप में अन्नू पांडेय पर गांव वालों ने अर्थदंड लगाया था। इसी का संदर्भ देते हुए पुरुषोत्तम कुशवाहा ने अन्नू का मीम बनाकर पोस्ट किया था।