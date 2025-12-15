'AI की मदद लेना ठीक लेकिन...' न्यायिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर न्यायाधीशों की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) न्यायिक कार्यों में सहयोग कर सकती है लेकिन निर्णय हमेशा इंसानी विवेक, संवैधानिक मूल्यों एवं कानूनी तर्क के दायरे में रहना चाहिए। तकनीक से दक्षता बढ़ सकती है, लेकिन यह न्याय का विकल्प बनने की बजाय केवल माध्यम होना चाहिए।

यह बात राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राजस्थान न्यायिक अकादमी एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से जैसलमेर में आयोजित सेमिनार में विभिन्न न्यायाधीशों ने कही। कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था में एआइ का उपयोग के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। AI न्यायिक कार्यों में सहयोग कर सकती है न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के माध्यम से फोरेंसिक क्षमता और तकनीकी कौशल बढ़ाने पर जोर दिया। सेमिनार में सर्वोच्च न्यायालय के आधा दर्जन और गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के न्यायाधीश शामिल हुए।