सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड वीडियो से युवक ने फैलाई दहशत, साइबर पुलिस ने किया अरेस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायनाड साइबर पुलिस ने केरल के अलपुझा जिले से एक 29 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने AI का उपयोग कर एक वीडियो बनाया, जिसमें एक महिला और बच्चे के जिपलाइन दुर्घटना को गलत तरीके से दिखाया गया था।

यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिससे दहशत फैल रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अलपुझा जिले के थाईवेलिक्कम निवासी के. अश्कर के रूप में हुई है। अश्कर को सोमवार शाम को हिरासत में लिया गया। AI से बनाया भ्रामक वीडियो पुलिस के अनुसार, अश्कर ने एक AI टूल का इस्तेमाल करके महिला और बच्चे को ज़िपलाइन पर सवार और हवा में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए दिखाने वाले दृश्य गढ़े। उसने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल 'अश्कर अली रिएक्ट्स' के ज़रिए शेयर किया। देखते ही देखते यह विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर फैलाई दहशत वीडियो के वायरल होने के बाद, वायनाड साइबर पुलिस ने 30 अक्टूबर को एक प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की, जिसके बाद मामला अलपुझा पहुंचा। पुलिस ने बताया कि अश्कर के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।