    सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड वीडियो से युवक ने फैलाई दहशत, साइबर पुलिस ने किया अरेस्ट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    केरल में वायनाड साइबर पुलिस ने अलपुझा जिले से एक युवक को AI-जनरेटेड भ्रामक वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वीडियो में एक महिला और बच्चे को ज़िपलाइन दुर्घटना में दिखाया गया था, जिससे दहशत फैल गई। आरोपी, के. अश्कर ने 'अश्कर अली रिएक्ट्स' नामक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे शेयर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    AI से बनाया भ्रामक वीडियो। फोटो - स्क्रीनग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायनाड साइबर पुलिस ने केरल के अलपुझा जिले से एक 29 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने AI का उपयोग कर एक वीडियो बनाया, जिसमें एक महिला और बच्चे के जिपलाइन दुर्घटना को गलत तरीके से दिखाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिससे दहशत फैल रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अलपुझा जिले के थाईवेलिक्कम निवासी के. अश्कर के रूप में हुई है। अश्कर को सोमवार शाम को हिरासत में लिया गया।

    AI से बनाया भ्रामक वीडियो

    पुलिस के अनुसार, अश्कर ने एक AI टूल का इस्तेमाल करके महिला और बच्चे को ज़िपलाइन पर सवार और हवा में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए दिखाने वाले दृश्य गढ़े। उसने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल 'अश्कर अली रिएक्ट्स' के ज़रिए शेयर किया। देखते ही देखते यह विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    सोशल मीडिया पर फैलाई दहशत

    वीडियो के वायरल होने के बाद, वायनाड साइबर पुलिस ने 30 अक्टूबर को एक प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की, जिसके बाद मामला अलपुझा पहुंचा। पुलिस ने बताया कि अश्कर के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार

    वायनाड के जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि ऐसे भ्रामक AI वीडियो बनाने और फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भय या घृणा भड़काते हैं। इससे जनता के विश्वास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।

     