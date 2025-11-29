बंगाल में 10वीं की छात्रा की एआई से बना डाली नग्न तस्वीरें, वायरल होने के बाद लड़की ने की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में 10वीं कक्षा की एक छात्रा अपने कमरे की छत से लटकी हुई पाई गई। उसकी एआई-जनरेटेड नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह घटना हुई। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर पर रह रही थी और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुरुवार रात उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, "हमें शिकायत मिली है कि इलाके का एक विवाहित व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है।"