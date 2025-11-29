Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:10 AM (IST)

    बंगाल में 10वीं की छात्रा की एआई से बना डाली नग्न तस्वीरें, वायरल होने के बाद लड़की ने की आत्महत्या

    डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में 10वीं कक्षा की एक छात्रा अपने कमरे की छत से लटकी हुई पाई गई। उसकी एआई-जनरेटेड नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह घटना हुई। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर पर रह रही थी और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुरुवार रात उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, "हमें शिकायत मिली है कि इलाके का एक विवाहित व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है।"

    शिकायत में उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसकी तस्वीरें एकत्र कीं और नग्न चित्र बनाने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग किया, जिन्हें बाद में ऑनलाइन साझा किया गया।

    उन्होंने कहा, "परिवार ने उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों पर भी उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।"

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किशोरी ने उत्पीड़न और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के कारण लंबे समय से मानसिक परेशानी के कारण आत्महत्या की होगी।