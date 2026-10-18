'फ्लाइट में बम है', बच्ची की बात सुनते ही मच गई अफरातफरी; अहमदाबाद से हैदराबाद जा रहा था विमान

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। अहमदाबाद से हैदराबाद आ रहे एक विमान में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 12 वर्षीय स्कूली छात्रा ने फ्लाइट में बम होने की बात कह दी।

हालांकि, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की पूरी जांच के बाद यह बात महज एक प्रैंक निकली।

कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची शनिवार को अपने स्कूल ट्रिप के बाद अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ हैदराबाद लौट रही थी। उड़ान के दौरान उसने अपने साथ बैठे एक सहपाठी से मजाक में कह दिया था कि फ्लाइट में बम है।