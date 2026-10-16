हैदराबाद में डांडिया इवेंट में बवाल, VHP-बजरंग दल ने किया 22 गैर हिंदुओं को पकड़ने का दावा; पंडाल में हुई हाथापाई

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में डांडिया नाइट्स के दौरान तनाव पैदा हो गया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंडाल में 22 गैर-हिंदुओं को पाया, जिसके बाद लोगों के बीच हाथापाई हो गई।

यह घटना हैदराबाद के बेगमपेट स्थित हॉकी ग्राउंड्स में गुरुवार रात हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बेगमपेट पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

महिलाओं के वीडियो बना रहे थे लोग

तेलंगाना बजरंग दल के मुताबिक, सूचना मिलने पर उनके कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें 22 गैर-हिंदू लोग मिले जो इस उत्सव में शामिल हुए थे।

संगठन का आरोप है कि इनमें से कुछ लोग महिलाओं के साथ डांडिया खेल रहे थे, जबकि कुछ अन्य महिलाओं के वीडियो बना रहे थे।

कार्यकर्ताओं का दावा है कि जब उन्होंने इन लोगों से उनके बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया और शिकायत दर्ज कराई।