तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस, हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस और दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत को मिला नया स्टॉपेज

संवाद सहयोगी, रीगा (सीतामढ़ी)। रीगा रेलवे स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव तथा रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिलने की खबर से क्षेत्र में खुशी की लहर है। सांसद लवली आनंद के प्रयास से हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस और दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस के रीगा स्टेशन पर ठहराव की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी गई है।

वहीं, बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस के ठहराव को भी मंजूरी मिली है। इन निर्णयों से क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ी है। स्वीकृत ट्रेनों में हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 17005/17006) और दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15561/15562) शामिल हैं। इसके अलावा बैरगनिया स्टेशन पर तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 17433/17434) के ठहराव को मंजूरी मिली है। बता दें कि रीगा स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। स्थानीय यात्रियों और व्यवसायियों को उम्मीद है कि इन ट्रेनों के ठहराव से लंबी दूरी की यात्रा करने में सुविधा मिलेगी।