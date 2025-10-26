अहमदाबाद में अफ्रो डांस नाइट के नाम से चल रही थी शराब पार्टी, 20 गिरफ्तार

जागरण अहमदाबाद। गुजरात में नशाबंदी के बावजूद अफ्रीकी मूल के युवक-युवतियों ने शहर के बाहरी इलाके के एक फार्महाउस में अफ्रो डांस नाइट के नाम से एक पार्टी रखी। इसमें शामिल होने वालों को सात से 25 हजार रुपये तक के टिकट बेचे गए। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मेहमान बनकर टिकट लेकर इस पार्टी में पहुंचे और फार्महाउस मालिक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में केन्या, मंगोलिया व अन्य अफ्रीकन देशों के युवा शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि इस अफ्रो डांस नाइट पर छापा मारकर करीब 70 लोगों में से जिन 20 की गिरफ्तारी की गई, उनमें से 13 अफ्रीकी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने शिलाज के पास जेफिर फार्महाउस में छापामाकर बड़ी मात्रा में शराब, बीयर की कैन, हुक्का आदि बरामद किए।

गेट-टूगेदर के नाम पर यह शराब पार्टी प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुजरात के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अफ्रीकी छात्रों के लिए एक गेट-टूगेदर के नाम पर यह शराब पार्टी आयोजित की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को इस कार्यक्रम में शराब परोसे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने सिविल ड्रेस में मेहमान बनकर पास खरीदकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया।

विदेशी शराब की 51 बोतल बरामद एसपी ने बताया- ''विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने शहर के शिलाज इलाके के एक फार्महाउस पर छापा मारकर 13 अफ्रीकी नागरिक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी नशे की हालत में थे। ये अफ्रीकी छात्र अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय समेत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। पुलिस ने यहां से विदेशी शराब की 51 बोतल तथा गुजरात में प्रतिबंधित विशेष तंबाकू मिश्रण वाले 15 हुक्के बरामद किए।''