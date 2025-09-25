Language
    Video: अब चलती ट्रेन से भी होगा दुश्मनों पर अटैक, रेल बेस्ड अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:43 AM (IST)

    भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब भारत ट्रेन से भी मिसाइल दागने में सक्षम है। अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को बधाई दी। यह मिसाइल रेल नेटवर्क पर चलने में सक्षम है।

    भारत ने पहली बार किया अग्नि-प्राइम मिसाइल का टेस्ट।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत आने वाले समय में ट्रेन से भी मिसाइल दाग पाएगा। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है।

    दरअसल, पहली बार ट्रेन से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए बधाई दी है।

    अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से लैस है।

    आगे उन्होंने लिखा कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से आज किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को देश भर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण करने की अनुमति मिलती है।

    रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सामरिक बल कमान (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास मोबाइल रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)