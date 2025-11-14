Language
    दुष्कर्म करने के बाद कर दी हत्या, शव प्लास्टिक बैग में डालकर फेंका

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने शव को प्लास्टिक के बैग में डालकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

    गांधीनगर में घटना। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद बदला लेने के लिए पड़ोसी ने दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक बैग में रखकर नजदीक में कबाड़ के पास फेंक दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांधीनगर दहगाम के रायपुर गांव में 12 नवंबर को दस वर्षीय एक बालिका के गुम होने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। अगले दिन इस बालिका का शव एक प्लास्टिक बैग में घर के नजदीक कबाड़ में पड़ा मिला।

    पुलिस ने क्या कहा?

    पुलिस ने बालिका के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने की बात कही है। पुलिस ने इस मामले की पूछताछ की तो पड़ोस में रहने वाले दो बच्चों के बयान के आधार पर उनके पिता व तीन अन्य की धरपकड़ की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बच्चों में मामूली कहासुनी हो गई थी। इसका बदला इस तरह लिया जाएगा, यह सोचकर रूह कांप जाती है।

