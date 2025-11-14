दुष्कर्म करने के बाद कर दी हत्या, शव प्लास्टिक बैग में डालकर फेंका

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद बदला लेने के लिए पड़ोसी ने दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक बैग में रखकर नजदीक में कबाड़ के पास फेंक दिया।

गांधीनगर दहगाम के रायपुर गांव में 12 नवंबर को दस वर्षीय एक बालिका के गुम होने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। अगले दिन इस बालिका का शव एक प्लास्टिक बैग में घर के नजदीक कबाड़ में पड़ा मिला।