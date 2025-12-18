Language
    जल समस्या का समाधान होने पर पांच साल बाद BJP विधायक ने कटवाए सिर के बाल, अपना वादा किया पूरी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    भाजपा विधायक राम कदम ने घाटकोपर पश्चिम में जल संकट का समाधान करने का वादा पूरा करने के बाद पांच साल में पहली बार बाल कटवाए। उन्होंने कहा कि यह जनता की ...और पढ़ें

    जल समस्या का समाधान होने पर पांच साल बाद BJP विधायक ने कटवाए सिर के बाल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के घाटकोपर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में जल संकट का समाधान करने का वादा पूरा करने के बाद उन्होंने पांच साल में पहली बार सिर के बाल कटवाए हैं।

    उन्होंने कहा कि बाल कटवाना जनता की जीत और उनसे किए गए वादे को पूरा करने का प्रतीक है। समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताते हुए कदम ने कहा कि एक व्यापक योजना लागू की गई, जिसमें लगभग 20.7 मिलियन लीटर क्षमता वाले जल टैंक का निर्माण शामिल है। टैंक में पानी की आपूर्ति के लिए भांडुप से लगभग चार किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई गई।

    जल संकट से मिलेगी राहत

    परियोजना के पूरा होने से घाटकोपर पश्चिम की हजारों बस्तियों और आवासीय समितियों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। बाल कटवाने वाले कदम ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना ही एक निर्वाचित प्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी है।