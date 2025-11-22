Language
    बिहार के बाद अब बंगाल पर भाजपा की नजर, पीएम मोदी और अमित शाह दिसंबर से करेंगे लगातार दौरा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:58 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर से लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। भाजपा का उद्देश्य राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाना है, ताकि अधिक सीटें जीती जा सकें।

    पीएम मोदी और अमित शाह। (पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद उत्साहित भाजपा की नजर अब बंगाल पर है, जहां पांच माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व साल खत्म होने से पहले पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव प्रचार में कूदने जा रहा है।

    पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता दिसंबर से लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य नेतृत्व ने प्रधानमंत्री से इस साल बंगाल के विभिन्न हिस्सों में 10 जगहों पर रैली का अनुरोध किया था। इसमें तीन अलग-अलग क्षेत्रों में पीएम की रैलियां हो चुकी है।

    सुकांत ने कहा कि गृह मंत्री और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं का भी आगामी दिनों दौरा होगा।

    बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने कहा कि आगामी दिसंबर माह से राज्य के हर जिले में पार्टी द्वारा तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित कुशासन व भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा।

    यह भी पता चला है कि चुनाव से पहले जनसंपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बंसल ने राज्य भाजपा के शीर्ष नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में तीन दिन बिताने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा की सांगठनिक बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैैठक में सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सहित प्रदेश भाजपा के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहे।

     