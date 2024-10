Air India के बाद IndiGo के दो फ्लाइट्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी, यात्रियों में मचा हड़कंप; एयरलाइंस ने क्या कहा?

इस प्रक्रिया में हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम, बम निरोधक दस्ते और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल थीं। इंडिगो की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, और हर कदम उठाया जा रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचे।

IndiGo flight 6E 1275 operating from Mumbai to Muscat had received a bomb threat. As per protocol, the aircraft was taken to a isolated bay, and following the standard operating procedure, mandatory security checks were promptly initiated: IndiGo Spokesperson pic.twitter.com/z9OeblfaT6