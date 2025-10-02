भारत से संबंध मजबूत करने अगले हफ्ते आएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, अहम मसलों पर करेंगे बातचीत

Language
    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नौ और 10 अक्टूबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को सुरक्षा दे रहा है और हाल में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से हवाई हमले भी हुए हैं जिसका तालिबान नेतृत्व ने कड़ा विरोध किया है।

    भारत से संबंध मजबूत करने अगले हफ्ते आएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री (सांकेतिक तस्वीर)

     आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नौ और 10 अक्टूबर को भारत के दौरे पर रहेंगे।

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी

    वह अगस्त में ही भारत आनेवाले थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से यात्रा प्रतिबंध छूट न मिल पाने की वजह से उनका दौरा रद हो गया था। सूत्रों ने अब उनके आने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है।

    पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को सुरक्षा दे रहा है और हाल में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से हवाई हमले भी हुए हैं, जिसका तालिबान नेतृत्व ने कड़ा विरोध किया है।

    भारत ने अफगानिस्तान से नजदीकी बढ़ाई है

    इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान से नजदीकी बढ़ाई है। अफगानिस्तान से कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भारत का दौरा किया है, जिसमें दवा एवं खाद्य उप मंत्री हमदुल्ला जाहिद भी शामिल हैं।

    सूत्रों के मुताबिक वह लगभग महीनेभर भारत में रहे। भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में दूतावास खोलने और कई तरह की मानवीय सहायता देकर भारत ने तालिबान शासन से नियमित संपर्क बनाए रखा है।

    अफगानिस्तान ने मुंबई और हैदराबाद में कई महावाणिज्य दूतावास भी खोले

    साथ ही भारत ने अफगानिस्तान राजनयिकों के लिए मुंबई और हैदराबाद में कई महावाणिज्य दूतावास भी खोले हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का चार्ज डीअफेयर्स मुहम्मद इब्राहिम खिल के पास ही है, जो अशरफ गनी सरकार के दौर से यहां तैनात हैं।