अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का आगरा दौरा रद, ताजमहल का करने वाले थे दीदार 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की रविवार को होने वाला आगरा दौरा रद हो गया है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। हालांकि अधिकारियों ने यात्रा रद करने का कारण नहीं बताया है।

अफगानी विदेश मंत्री को ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना था। यहां वो लगभग डेढ़ घंटा बिताने वाले थे। जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल विभाग ने भी कार्यक्रम रद किये जाने की पुष्टि की है। भारत ने अभी तक नहीं दी तालिबान का मान्यता मुत्ताकी गुरुवार को छह दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। चार साल पहले तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद वह भारत आने वाले पहले तालिबान मंत्री हैं। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है।

बीते दिन किया था देवबंद का दौरा अफगान विदेश मंत्री ने शनिवार को सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया, जो दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक है। मुत्ताकी की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर संबंध खराब चल रहे हैं।